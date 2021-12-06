女子誕麟兒非親生　分居丈夫告生父求償敗訴

內地一對夫婦2018年分居兩地期間，女方在湖南株洲的職場上結識了另一男子並且同居，後來再2020年懷孕回到丈夫廣東廣州住所生活。丈夫在孩子出生後做親子鑑定發現非親兒，遂入稟控告第3者索償。湖南瀏陽市人民法院近日宣判，駁回索償精神損失費的請求，但同意被告賠償原告先前墊付的妻子的醫療費用、生活費、營養費等。

丈夫董某與妻子湯謀2012年結婚誕子，女方後來隱瞞已婚事實與在足浴店的朱某同居，還見了對方父母。董某對此事一概不知，直至2020年6月湯某與他一同生活，7個月後誕下男嬰，懷疑並非親生後便進行親子鑑定確認事實；湯某亦攜嬰兒與朱某進行鑑定，證實對方才是生父。

董某於是在本年向株洲市天元區人民法院，先後向朱某提出刑事的重婚罪和民事訴訟，前者被判駁回起訴，後者則以無管轄權為由移交至瀏陽市人民法院。法院認為，董某為湯某的合法配偶理應盡相互扶養義務，因此應支付湯某孕期間的支出，另外由於董某的精神痛苦來源來自湯某的不忠實行為而非被告，因此朱某不必支付5萬元（人民幣，下同，約6.1萬港元）的精神撫慰金。

不過，法院認為朱某作為生父需要與董某攤分湯某的懷孕開支，因此要支付約7,417元（約9,068港元）醫療費用、7,500元（約9,170港元)生活費和營養費。另外，湯某使用夫婦共同存款中共2,610元（約3,191港元）為朱某購買飾品，損害他們的財產共有權，因此朱某要歸還該款項。