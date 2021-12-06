內蒙古滿洲里疫情牽連4省6地　患者赴石家莊1傳4

內地周一（6日）公布前一日新增61宗新冠肺炎確診病例，分別為38宗本土和23宗境外輸入，無新增死亡病例。河北石家莊市再多一宗本地確診，患者劉某某相信是該市鹿泉區另外4名確診者的感染源頭，他上月底自內蒙古滿洲里市前往鹿泉區，滿洲里的疫情蔓延至少4省（市）6地。

前一日新增本地個案分別為內蒙古28宗，黑龍江7宗，雲南2宗，河北1宗；新增境外輸入個案廣西9宗，上海5宗，雲南4宗，陝西2宗，福建、山東、廣東各1宗。同日新增無症狀感染病例44宗，其中境外輸入39宗，本地5宗分別出現在雲南和內蒙古。

內媒指，滿洲里疫情已牽連多地，除呼倫貝爾市多區有人染疫外，黑龍江省哈爾濱市及齊齊哈爾市、內蒙古通遼市科爾沁區、北京市海淀區通報關聯病例；石家莊市鹿泉區亦有來自滿洲里的人確診。

上述的鹿泉區患者是劉某某，於11月24日從滿洲里前往鹿泉區，他在同月30日按照疫情防控要求集中隔離醫學觀察，期間2次核酸檢測均無確診。他上周五（3日）與早前確診的鹿泉區4名患者同住一宿舍，翌日上午轉送至石家莊市定點醫院，周日（5日）確診。

另外，浙江寧波鎮海區出現新冠確診病例，鎮海區疫情防控指揮部要求該區中小學周一（6日）停課1天，當地周日發現3名確診者，他們是一對夫妻和男方母親。