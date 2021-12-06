王毅晤印尼官員　反對強加西方民主標準

中國國務委員兼外長王毅周日（5日）在浙江省安吉縣，與印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特舉行會談。中國外交部稱，雙方一致認為各國應根據自身國情推進民主建設，以本國人民是否滿意作為評判的依據，而不是把西方標準強加於人。

王毅表示，作為發展中大國、重要新興經濟體和全面戰略夥伴，中國和印尼始終相互理解、信任及支持，紮實推進各領域務實合作。中方將全力支持印尼舉辦明年二十國集團（G20）領導人峰會，共同推動G20為促進世界復甦發展和完善全球經濟治理發揮積極作用。他指，兩國要加快推進雅萬高鐵、區域綜合經濟走廊和「兩國雙園」建設，拓展新能源、電動汽車等綠色發展合作，北京支持中國企業與印尼開展技術合作，助印尼打造區域新冠疫苗生產中心，推動本地區實現疫苗安全和自主保障。

盧胡特感謝中方向印尼提供新冠疫苗、藥品和抗疫物資援助，幫助印尼實現高接種率。他指印尼堅定奉行一個中國政策，反對干涉中國內政。印尼高度重視並會與中方加快推進共建「一帶一路」重點項目，加強基礎設施、貿易投資、衞生醫療、綠色發展和海上合作。