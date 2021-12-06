傳華擬赤道幾內亞　建非洲西岸首個軍事基地

美國《華爾街日報》周日（5日）引述美國拜登政府高級官員指，中國有意在中非小國赤道幾內亞，建立中方在非洲大西洋海岸第一個永久軍事基地。白宮和五角大樓憂慮情報一旦屬實，意味中國軍艦能在美國東岸對面進行武裝，中國軍事威脅或會首度擴展至大西洋區域。

知情美國官員稱，機密情報顯示中國建永久軍事基地的意圖，但拒透露細節，僅指中國在赤道幾內亞的重要關注點是巴塔（Bata），巴塔已有一個由中國建造的深水商業港口、連接非洲國家加蓬和中非內陸的高速公路，而美國已向赤道幾內亞表明涉及中國的某些潛在行為會引發國家安全擔憂。

美國情報機構於2019年開始發現中國在赤道幾內亞的軍事意圖，特朗普政府時期有派國防部官員到赤道幾內亞，到拜登執政後態度更為明確，於10月派首席副國家安全顧問芬納（Jon Finer）訪赤道幾內亞，說服該國總統姆巴索戈（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）拒絕中方提議，警告赤道幾內亞置身美中全球競爭前線是短視的，白宮亦嘗試加強與赤道幾內亞的關係，並表達華府不會要求赤道幾內亞放棄與華的廣泛關聯，但要維持在美國認為不構成威脅的程度。

數據顯示，中國國企過去20年在非洲各地建造了100個商業港口，2017年在非洲吉布提建立首個海外軍事基地，停靠一艘航空母艦和核潛艇，該國是通過埃及蘇彝士運河航運的戰略檢查點，距非洲最大美軍基地萊蒙尼爾軍營僅10公里。

今年4月，美國非洲司令部司令湯森在美國參議院作證，稱來自中國的最重大威脅將是非洲大西洋海岸一個可用作重新武裝、補充彈藥和修理海軍艦艇的海軍設施。五角大樓今年提交給國會的一份報告指，中國可能考慮在肯尼亞、塞舌爾、坦桑尼亞和安哥拉建立非洲基地。