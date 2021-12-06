預防愛滋文章標題低俗　深圳衞健委允收縮尺度

深圳市衞健委微信公眾號於本月1日世界愛滋病日，發表一篇關於市內最新愛滋病感染數字的文章。但標題字眼用上「『無套後入』有毒」，文章開首亦以男男同性戀者的色情故事為引子，結果引來網民投訴。深圳市衞健委於周日（5日）回應指，未來會適當收縮發文的尺度。

文章提到深圳市今年的愛滋病情況，其中特別指出，新增病例65%經男男性傳播。文章稱，不戴套「走後門」（即肛交），是所有性交方式中，最容易中招的一種。文章轉發到不同平台後引起廣泛討論，有網民調侃稱「不愧是深圳衞健委，每次都科普的十分明白」，也有人認為文章「很實在」。另有網民在官媒人民網「領導留言板」上留言，指「公眾號使用標題黨吸引人眼球博得流量」。

深圳市衞健委回覆稱，針對網民反映的問題，該委高度重視，其微信公眾號後續會適當收縮開放的推文尺度，保持專業、中性、客觀的風格，在宣傳上做到雅俗共賞、老少皆宜，使衞生健康傳播為更多的用戶所接受。同時，深圳市衛生健康委也會溝通同樣發布文章的北京大學深圳醫院，做好宣傳工作，把握正確價值導向，積極傳遞正能量。

據廣東當地媒體曾介紹，「深圳衞健委」作為一個官方公眾號，被譽為全國政務宣傳的「一股清流」，時而溫暖，時而調皮，時而正經，每篇推文平均閱讀量「10萬+」。