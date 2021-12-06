中國最東端高鐵開通營運　最高時速250公里

有中國最東端高鐵之稱、位於黑龍江省東部的牡丹江至佳木斯段（下稱牡佳高鐵），於周一（6日）正式開通營運。牡佳高鐵是瀋陽至佳木斯高鐵的組成部分，全長372公里，最高時速250公里，從牡丹江至佳木斯最快只需2小時10分鐘。鐵路開通後，將令東北地區高速鐵路網進一步完善，並為哈爾濱、牡丹江、佳木斯三地民眾出行更添方便。

牡佳高鐵南起牡丹江，經雞西、七台河及雙鴨山等7個車站，終點位於佳木斯。鐵路穿越長白山支脈，全線位處高寒地區，為施工帶來極大困難。工程自2017年9月展開，全線新建橋樑173座、隧道34座，總長209公里，佔線路全長56.3%。

中國鐵路設計集團有限公司牡佳高鐵項目總工程師牛永平介紹，牡佳高鐵是中國目前最「抗凍」的高鐵，動車組能夠在低至-40℃環境下運行。鐵路部門對車體結構、電氣系統、制動系統、供水衞生、門窗設備、轉向架等進行了10多項改造，使得動車組能適應低溫風雪等天氣。

牡佳高鐵開通初期將安排開行18對列車，其中，省內方向運行列車13對。2022年1月10日全國鐵路運行圖調整時，將按照日常線、周末線、高峰線安排列車開行，單日開行列車可達24對。