24類場所員工需打齊新冠疫苗　台北派錢谷針

台灣周一（6日）公布新增10宗境外輸入新冠肺炎確診病例，無本地確診或死亡病例。中央流行疫情指揮中心規定明年元旦起24類場所從業人員應完成接種兩劑新冠疫苗，外界質疑是強制打針，衞福部長陳時中周一解釋不能說是強制，只是一個要求，無打針就用檢測代替。

指揮中心發言人莊人祥周日（5日）表示，明年元旦起會強化教育部、經濟部、勞動部及衞福部管理的學校、卡拉OK、婚宴場地、美容院等24類場所從業員疫苗接種規定，所有員工打齊兩針14日後才可上班，指揮中心要求相關人士本月17日前完成接種疫苗。

為刺激接種率，指揮中心宣布所有在台人士不限國籍、只要年滿18歲，於周日至周四（9日）到台北車站接種莫德納疫苗可獲連鎖超市禮券100元（新台幣，下同，約28港元）。在台北市，由於目前有37.5萬人未接種疫苗，加上一批莫德納疫苗將於周四到期，市長柯文哲周一宣布市民即日起至周四接種莫德納疫苗同樣可獲100元便利店禮券。

新增境外輸入病例共6男4女，其中8人自東南亞入境，分別為印尼3人，越南、柬埔寨各2人，泰國1人，其餘2人則來自荷蘭和尼加拉瓜。