槍殺案疑犯逃廈門　陸委會：大陸已讀不回

台灣新北市早前發生槍殺案，疑兇案發後逃往福建廈門。台陸委會副主委邱垂正周一（6日）表示，台方已按現有機制與大陸聯繫，惟大陸方面「已讀不回」，若大陸成為嫌疑犯天堂，兩岸人民均不樂見。

邱垂正出席立法院備詢時，有立委關注新北市新店區上月發生槍殺案後，黃姓疑犯潛逃往大陸，而按照大陸的防疫措施，黃某周一隔離期滿。被問黃某會否遣返回台，邱垂正稱案件的工作繼續，雖然對岸經常「已讀不回」，但事後證明是「已讀不回，有處理」，相信陸方某程度上會協助處理涉及兩岸人民權益的事項。

大陸國台辦日前宣布，第13屆海峽論壇周五（10日）在福建舉行，邀請台政黨、社會組織、鄉鎮村里、農漁水利等界別人士參與。邱垂正強調論壇是大陸對台大型統戰平台，政府禁止台灣相關機構、個人及團體以任何形式參與，更不得參與政協形式的協商。

台灣於2019年通過同性婚姻合法化，但兩岸同性伴侶受兩岸條例等限制仍無法在台建立正式婚姻關係。陸委會周日（5日）預告修訂《兩岸人民關係條例》，擬與《涉外民事法律適用法》接軌，在法律上承認兩岸同性婚姻，修法主因是兩岸條例民事章則已30年無修改，而《涉外民事法律適用法》已多次大幅改動。