子失蹤14年後尋回　父深圳激動認親

廣東深圳男子孫海洋與兒子孫卓失散14年，前者自兒子被拐走後，一直堅持尋找，發起「尋子聯盟」，與公益組織、警方等尋找愛兒。近日，警方在山東聊城找到孫卓，並於周一（6日）在深圳舉行認親儀式。此事曾被拍成電影，感動不少觀眾。

當時年僅4歲的孫卓於2007年10月被人用玩具車誘拐，尋兒是孫父多年來的支柱，他將自家包子舖改名為「尋兒子店」，到各地街頭巷尾派發尋人啟事，同時協助其他父母尋找兒子。他之後與妻子生育第二個孩子，但他不願放棄尋找孫卓。

警方近日成功比對孫父與孫卓的DNA，孩子從山東趕往深圳與父親相認。認親儀式上，孫父情緒激動，抱着兒子轉圈、痛哭，不願放手。孫卓則表示很愧疚，壓力十分大，直言不會留在親生父母身邊，「他們應該很失望吧，但現在的養父母不管怎樣，都養了我十幾年」。

孫卓憶述剛得知自己並非養父母親生時，感到錯愕，「我還以為姊姊說我是撿來的，是開玩笑」。當日老師突然在課室帶走他，以為自己做錯事，後來知道是失散多年的親生父母找到他。孫卓強調，雖然知道親生父母尋找自己多年，但養父母也對他很好，他在學校表現不錯，成績屬於中上，不願放棄現時的生活。