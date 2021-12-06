中共中央政治局會議　促強化監督糾治腐敗行為

中共中央政治局周一（6日）在首都北京市召開會議，聽取中紀委國家監委工作匯報，研究部署明年黨風廉政建設和反腐敗工作。會上要求各級紀檢監察機關忠實履行職責，強化政治監督，紮實推進政治巡視，著力糾治「四風」頑瘴痼疾等腐敗行為。會上又同意明年1月18日至20日，召開十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議。

會議指出，中紀委國家監委及有關部門在黨中央領導下，持之以恒推動落實中央八項規定精神，堅決整治群眾身邊腐敗和作風問題，依規依紀依法開展監督執紀執法工作，嚴肅換屆紀律風氣，深化紀檢監察體制改革。同時，要加大自我約束、自我淨化力度，不斷提升不敢腐、不能腐等為一體的推進綜合效能，為「十四五」開好局、起好步提供堅強保障。

此外，會議強調要堅定不移將懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，發揮監督保障執行、促進完善發展作用。同時以法治思維和法治方式強化監督、防治腐敗，健全符合紀檢監察工作規律的組織制度，建設高素質專業化紀檢監察幹部隊伍，加強政治自覺，提高自身免疫力。