曾承諾等冷凍妻30年　男子另結新歡引熱議

山東濟南市49歲肺癌患者展文蓮，2017年病亡後被放入零下196°C的液氮罐，成為內地首例接受人體低溫保存的冷凍人。其丈夫桂軍民此前接受內媒訪問時，表示選擇冷凍是希望未來的醫學可以治好妻子。不過，桂軍民近日被曝光已有新歡，引起網民熱議。

展文蓮在2017年3月入住山東大學齊魯醫院東院區舒適醫療綜合病房，期間決定接受銀豐生命科學研究院的「生命延續研究計劃」，即人體低溫保存研究項目，合約簽訂時間為30年。展女同年5月病逝後，被安排接入心肺復甦儀器及進行長達55小時全面降溫，保證細胞存活，及後存放於液氮罐中。桂軍民當時表示，「妻子只是睡着了，並沒有去往另一個世界」，他亦期待將來與妻子重逢，其言詞一度蔚為佳話。

至今年4月，桂軍民接受內媒訪問時表示，與妻子「暫別」後會記錄每年的大事，希望對方醒後能彌補30年的空白，但自己日復一日、獨自生活的日子並不好過。在親友的關心及介紹下，他於去年6月結識了新對象，在對方接納上一段感情下，桂坦言雙方目前正在磨合期，兒子對此亦表示支持。未料消息經報道後，引來不少網民漫罵，有人更以「渣」來形容桂軍民。

內媒於上月底再次報道桂軍民受訪內容，對於妻子未來能否復活，桂坦言亦有自己的擔憂，如果一切順利，人類的技術在30年後可攻剋癌症，妻子屆時亦可有機會復活與他見面。但他續指，如果30年後人類仍舊無法攻剋癌症，自己就已經80多歲，很可能等不到妻子復活。

對於網民言論，桂軍民認為他和兒子目前仍是需要接受其妻、母親暫時醒不過來的事實，「我能不能活30年還不好說」。他又指自己亦有正常的想法和正常的慾望，「不能傻到看不到任何的結果還在那死守」，目前只希望能活在當下的同時，繼續抱持能在有生之年重見妻子的想法。