台男家中砍殺母親　欲跳樓輕生遭警制服

台灣桃園市周一（6日）發生一宗倫常悲劇，一名患有幻聽、重度抑鬱等疾病的31歲曾姓男子，清晨6時48分涉嫌持菜刀砍殺同住的63歲母親。警員獲報後趕至現場，制服欲在命案現場輕生的曾男，並由救護車協助戒護就醫。地檢署認為曾男罪嫌重大，晚上向法院聲請羈押，另將於周二（7日）解剖曾母遺體而釐清死因。

台媒報道指，曾男家住平鎮區南平路一處公寓，其母則有嚴重的身體殘障。周一早上，有鄰局聽到曾男大喊「救我媽媽」後，並立即報案求助。惟消防及警員到場後發現大門被反鎖，破門闖入後只見曾母倒在血泊中，頭部受重創已無生命迹象，地上則有大片血漬和疑似兇刀。

警方循血漬搜索，發現曾男藏匿於浴室外的露台，其渾身是血、精神恍忽，並多次作勢要跳樓。警方及消防見情況危及，合力將曾男拉進屋內及制服。至於死者詳細死因及事故原因，警方正調查釐清，並移送桃園地檢署偵辦。

曾男的親友得知此噩耗痛心不已，並透露曾男之前表示「都有聲音在控制他」、「有黑影附在媽媽身上」等，可是每次就醫後不肯定時食藥，以致精神疾病愈來愈嚴重，導致今次撼事發生。