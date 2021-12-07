狗撲小孩惹爭執　飼主竟稱「狗比人矜貴」

陝西省西安市日前流傳一段網上影片，畫面顯示數人正在爭吵並拉扯，原因據指是有孩子被狗隻撲倒，孩子家長於是用腳踢狗，期間狗主怒稱「狗比你家娃金貴（矜貴）」。據內媒周一（6日）從警方處獲悉，狗主因違反多項規定，警方已暫扣其犬隻，並對狗主罰款1,300元人民幣（約1,600港元）。

網傳一段畫面顯示，一對穿着睡衣的男女與拍片者發生爭執，女子當時手抱一啡一白2隻小狗，穿睡衣的男子聲稱「我家狗就是最金貴（矜貴），比你家娃金貴」。拍片者則回應道，「養兩條狗不拴繩，還說比我孩子金貴」。另一段畫面則顯示雙方發生肢體衝突。片段上傳後引起警方重視。

據西安公安蓮湖分局桃園路派出所消息，發生於西安市蓮湖區豐收路一處小區門外。經查，小區住戶楊某和妻子當日上午外出遛狗未將狗牽繩，小狗其後奔向一名孩子致其受驚，孩子家長遂與狗主發生爭吵，繼而升級為肢體衝突。經查驗，雙方無受傷。

同晚11時，公安蓮湖分局經查發現，楊某和妻子飼養的2隻狗均未辦理狗證，養狗數目超出上限，放狗未牽繩，致狗隨意攻意他人。根據相關規定，警方給除對狗主作出上述行政處罰，同時責令狗主限期補辦狗證，正確使用狗繩。