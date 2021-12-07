商丘保健院4885出生證失竊　警方查5年無果

河南省商丘市婦幼保健院於2011至2012年，接連有共4,885份出生證被盜，事後有部分被盜出生證，被發現用來替拐賣得來的孩子辦理上戶。有民間打拐志願者於5年前就事件向警方報案，惟案件一直毫無進展。近日打拐志願者再公開要求商丘警方重視該案，警方周日（5日）回覆內媒查詢時表示，已重新開始調查。

民間打拐志願者「上官正義」於12月1日發微博稱，2011年初商丘市婦幼保健院出生證被盜2,885份，時隔一年又發現遺失2,000份。據上官正義於周一（6日）提供其於2016年取到的2份文件可見，事件發生後，區衞生局接到報告後啟動了問責機制，經區衞生局黨委研究，處分包括保健院院長等5人，其中保健科科長被免職。

據報，內地法制報章於2016曾刊發報道，揭露出生證明買賣亂象，賣方涉及河南、湖南、貴州、山東等地，買方則多在福建。同年，河南報道曾根據一份出生證明買賣名單，在福建數十個家庭走訪調查，發現這些家庭都曾花費數千元至數萬元人民幣不等購買證明。其中一家孩子的出生證明編號，便與上述文件中公布的一批被盜出生證明編號相同。

商丘市婦幼保健院辦公室一名工作人員周一（6日）回應內媒查詢時稱，此前已處理過上述事件，其來院方也安裝了閉路電視、保險櫃等防盜措施，更強調「此事發生後，沒有出現過類似的情況了」。同日商丘市梁園區衞健委辦公室相關負責人則稱，此事歸公安機關調查，尚未結案。