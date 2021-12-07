邊境防疫存隱患　確診男子偷渡入境抵泉州

在內地接連爆發新一輪新冠疫情之際，境外輸入個案亦是嚴防關鍵。不過，福建省泉州市周一（6日）通報，該市在周日（5日）新增一宗境外輸人確診病例，惟該名患者竟是經偷渡入境進入廣西，再乘旅遊巴赴福建，引發邊境防疫疑慮。

泉州市衞健委披露，患者吳某強上周五（3日）下午2時從廣西南寧乘坐旅遊巴，至翌日（4日）早上10時59分抵達安溪縣，並由其家人接回家中。他在縣醫院接受核酸採樣後，曾到訪縣內多地進餐、購物、公幹等，至深夜再到縣醫院核酸覆核，遂發現他疑似感染。

安溪縣相關部門當晚亦緊急啟動應急預案，將吳某強「點對點」轉至定點醫院隔離診治，嚴格按有關規程對相關場所採取封閉管理及環境消毒，對密切接觸者和次密接人員追蹤排查、隔離管控，並在流行病學調查中得悉吳某強非法入境。

廣西疾病預防控制中心周一在官網公布，包括吳某強在內有兩名感染者均是通過非法入境進入國內，目前另1人亦留在南寧。但針對兩人如何突破關卡，且順利偷渡入境，吳某強如何通過多地篩查抵達安溪縣，官方目前尚未公布及解釋。