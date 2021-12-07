省政協前副主席涉受賄濫權　最高檢決定逮捕

內媒周二（7日）報道，江西省政協前黨組成員、副主席肖毅涉嫌受賄及濫用職權一案，由國家監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪和濫用職權罪，對肖毅作出逮捕決定，案件正進一步辦理。

肖毅於今年5月因嚴重違紀違法，遭有關部門立案審查調查，至上月13日通報指他被開除黨籍和公職。他涉嫌在落實黨中央重大決策部署出現嚴重偏差，濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，違規舉債上項目、搞建設，造成惡劣影響。

他亦涉違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項；縱容和默許特定關聯者利用其職務影響謀取私利，違規從事營利活動，搞權色和錢色交易；隨意決策實施重大項目，干預、插手司法活動；利用職務便利在職務晉升、工程承攬、項目開發等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物等。

現年59歲的肖毅是江西贛州人，於1981年9月參加工作，並於1984年8月入黨。他曾任江西省政府駐北京辦事處主任、黨組書記，江西省政府副秘書長、省政府駐北京辦事處主任、黨組書記等職務，並於2015年任撫州市委書記，2018年後升任江西省政協副主席，躋身副部級幹部，並繼續兼任撫州市委書記，但他今年3月起不再兼任撫州市委書記，至上月通報遭雙開。