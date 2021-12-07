台經濟部長視像晤美商務部長　同意持續合作

台灣的經濟部長王美花與美國商務部長雷蒙多，周二（7日）首度舉行視像會談，討論雙邊商業及投資關係的重要性，並同意透過新建立的「美台技術貿易暨投資合作架構」（TTIC）持續合作。台經濟部表示，這是近年來台美間再一次的高級官員經貿對話，對兩地經貿發展有指標意義。

二人在會上討論台灣在全球供應鏈所扮演的關鍵角色，以及台美在加強供應鏈韌性及持續拓展雙向貿易與投資合作的重要性。雷蒙多表示，美方繼續有興趣與台灣就共同商業關注議題合作，特別是在半導體供應鏈領域和相關生態系統。美台將透過TTIC合作，發展商業計劃並探索加強關鍵供應鏈方式。雙方亦承諾，確定其他步驟以支持半導體和其他關鍵供應鏈。

王美花表示，台美是長期可信賴的供應鏈合作夥伴，雙方在半導體、5G、電動車及其零組件等領域深具合作潛力，TTIC可結合雙方廠商的互補優勢，擴大雙向投資，加深雙邊經貿聯繫。她又稱，台方希望在各項合作基礎上，進一步與美方攜手拓展第三國基礎建設，以及協助台灣業者參與美國的「重建美好未來」計劃。雙方同意指定合適代表，為接下來關鍵供應鏈相關活動交流，並在其他與美台利益相關的議題上持續研究合作。