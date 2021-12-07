所羅門總理批台代理人策動騷亂　台稱指控不實

所羅門群島國會周一（6日）表決對總理索加瓦羅的不信任動議，最終以32票反對、15票贊成不獲通過。索加瓦羅於投票前批評騷亂是受到台灣「代理人」策動，對此台外交部反駁指控不實，並譴責索加瓦羅言行不負責任。

台外交部發言人歐江安周一表示，外交部關注索加瓦羅當日在國會不信任案辯論中，宣稱日前在該國首都霍尼亞拉所發生的群眾動亂事件，是受到台灣「代理人」所策動。她指，索加瓦羅將個人施政不力所引發的群眾不滿聲浪，嫁禍至台灣政府及對台友好的民主派人士，外交部對其不負責任的言行感到遺憾並予以譴責。

台外交部重申，期盼所羅門群島人民持續以和平理性的方式，表達意見及對自由民主的支持。台政府同時呼籲所羅門群島中央政府傾聽人民的聲音，切勿妄想依循中國大陸獨斷專權的模式治理國家及統治人民，背棄太平洋區域良善的民主制度與團結傳統。

霍尼亞拉上月發生大規模示威與騷亂，要求索加瓦羅下台，反對派領袖威爾直指索加瓦羅依靠大陸資金提升政治能力，質疑他為外國勢力服務而犠牲當地人民利益，於是對其提出不信任動議。威爾強調，人民是對醫療不足、優質土地遭外國人霸佔及伐木公司凌駕當地利益而感到憤怒，否認受反北京境外勢力策動。