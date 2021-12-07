市容人員圍年邁小販搶甘蔗　政府道歉區紀委調查

江蘇南通啟東市一名老翁，周一（6日）以單車載一捆甘蔗橫過街頭，疑似擺檔。突然，10多名身穿「靜通市容」制服的保安一哄而上搶走全部甘蔗，老翁見狀倒地痛哭，事件引起爭議。當地政府承認外判公司員工執法不當，周二（7日）會派人上門向老翁道歉。區紀委亦介入調查，對當地政府相關官員啟動問責程序。

事發於啟東市三星鎮，鎮長袁衞濤解釋，涉事保安隸屬江蘇靜通市容管理服務有限公司，接受當地政府委託執法管理市容。袁衞濤指出，保安行為規範跟要求理念不符、缺乏溫情；政府已約談市容公司、暫停負責人工作，並啟動問責程序。區紀委則對三星鎮負有管理職責的政府主要領導、分管領導、城管中隊負責人及片區責任人開展問責。

三星鎮目前已終止與靜通市容公司合作，將其列入黑名單，並根據合約條款作出相應經濟處罰。涉事市容公司則解釋，案中老翁未按規定到農貿市場擺檔，多次在街頭兜售甘蔗。市容保安此前勸阻未果，才決定暫扣老翁甘蔗，待其保證不再街頭兜售便會歸還。市容公司強調，員工當時是正常執行職務；認為網傳情況斷章取義，已報警處理。

但有內媒提出質疑稱，按照《行政處罰法》及《行政強制法》規定，行政處罰措施只能由國家工作人員行使，執法權不能外判。即使老翁行為涉及佔道經營，市容公司亦無權扣押或沒收其財物。本次事件中，三星鎮政府要求外判公司承擔公共管理職責，已經屬於違法。區政府周二會召開全區城管執法人員警示教育會議，深刻吸取教訓，宣傳文明執法和溫情執法。