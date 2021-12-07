內地民營火箭升空　實現首次一箭多星商業發射

由內地民營星河動力航天公司研發的谷神星一號（遙二）運載火箭，周二（7日）中午12時12分在內蒙古酒泉衞星發射中心順利升空，將5顆商業衞星送入軌道。此次發射任務實現了國內民營火箭首次連續發射成功，以及首次一箭多星商業發射的突破。

谷神星一號運載火箭是星河動力航天公司自主研製的四級小型商業運載火箭，致力於為商業微小衞星提供質優價廉的定制化發射服務。火箭的一、二、三級採用固體燃料引擎，四級為液體燃料引擎。火箭直徑1.4米，全長約20米，起飛重量約33噸，500公里太陽同步軌道的運載能力達300公斤。該火箭是目前國內商業發射市場最具性價比和競爭力的小型運載火箭，可為國內外客戶提供微小衞星的專屬、共享、搭載等定制化服務。

此次發射升空的谷神星一號（遙二）運載火箭搭載的商業衞星，分別為長光衞星公司的「天津大學一號」紅外觀測衞星、天儀研究院的「寶醞號」和「麗澤一號」科學試驗衞星、中科星睿的「金紫荊五號」遙感衞星、零重空間的「金紫荊一號03」遙感衞星。星河動力航天公司計劃在明年，完成5次商業發射任務交付。

另有報道指，星河動力航天公司正開展研製中大型可重複使用運載火箭「智神星一號」。作為該型火箭第一、二級主動力裝置的50噸級「蒼穹」液氧/煤油火箭引擎，近日順利完成總裝工作，即將開展全系統地面熱試車，計劃將於2022年尾至2023年初實現入軌首飛。