台新增21宗輸入確診今年最多　2超市涉疫停業消毒

台灣周二（7日）公布新增21宗境外輸入新冠肺炎確診病例，創近期單日新高；同日無新增本地或死亡病例。台中市前一晚傳出社區出現多人確診送院，該市衞生局周二證實5名從新加坡赴台的孟加拉籍船員確診，4人接種1至2劑疫苗，全部無症狀。確診者近日曾前往當地2間超市，周二均停業消毒。

中央流行疫情指揮中心表示，新增境外輸入個案為8男、13女，年齡由20多至60多歲，分別來自伯利茲、美國、印尼、越南、新加坡、柬埔寨和菲律賓。至今當地累計16,683人確診，當中848人病亡。

台中市衞生局表示，確診的孟加拉籍船員分別於10月29日和11月18日自新加坡赴台後，分別入住外縣市跟台中市的防疫旅館。各人於14天隔離檢疫期滿前核酸檢測同樣無感染，其後入住公司位於台中市清水區的出租屋，預計於台中港上船到彰濱工業區外海工作。公司按規定在上船前72小時安排採檢，各人周一晚經核酸檢測結果感染，即送院隔離治療。

確診者分別於上周五（3日）和周日（5日）曾到全聯超市梧棲文化店和清水鰲峰店購物，雖然全程均佩戴口罩，但為慎重起見，衞生局已通知環保局周一（6日）上午前往兩間店進行消毒。全聯則表示，旗下超市平日均採取高規格防疫措施，涉事分店收到通知立即關店消毒，預計周三（8日）恢復營業。