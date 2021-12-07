不敵疫情電商競爭　沃爾瑪內地兩店同日結業

面對新冠疫情持續和電商競爭的影響，美國連鎖大型超市沃爾瑪近年已關閉全國80多間分店。在周二（7日），位於廣東深圳羅湖和山西太原的兩間分店同日關店，前者更是沃爾瑪在內地的首間分店，已開業25年，有市民當日特別前往該店拍照留念。

位於羅湖區洪湖路的分店門外張貼停業公告，顯示因業主即將對該店所在物業進行整體改造，將於周二起停止營業。該店周一雖如常營業，但由於貨架已清空，該店提早於下午4時半便關門，之後仍陸續有市民前往店門外拍照留念。

有市民稱，早在一個月前已知道關店的消息，但也有人表示不知道該店結業。有家住附近的市民稱，在該店購物已20多年，雖然傳統超市比較過時，但下班買菜、買生活必需品比較方便。湖路分店於1996年開業，當時店前方更專門設置以「洪湖沃爾瑪」為站名的巴士站，並一直保留至今。

周時結業的還有位於山西太原三牆路的分店，通告原稱於下午4時關店，但當日卻提前拉閘，令部分本打算前往搶購最後一批打折貨品的市民失望而回。工作人員稱，該店於2005年開業，也是該市第一間結業的沃爾瑪門店，另一間位於10多公里外的門店仍正常營業。