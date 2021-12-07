新冠爆發初期　美學者曾懷疑病毒源自武漢實驗室

美國增進公共衞生透明度組織「美國有知情權」根據上月取得的文件表示，一名曾公開表明新冠病毒源於自然環境的美國病毒學家，在去年4月曾在私人電郵中稱，懷疑病毒可能來自實驗室，並向中國湖北武漢病毒研究所所長袁志明詢問相關問題。

文章指出，已退休的美國德州大學加爾維斯頓國家試驗室（Galveston National Laboratory）主任勒杜克（James Le Duc），曾經多次前往武漢病毒研究所訪問，並於2018年與該所所長袁志明共同發表學術文章。去年2月9日在新冠疫情爆發初期，他曾發電郵給袁志明，建議對方為回答外界的提問做好準備，並對可能存在的問題進行補救，以回應外界質疑。

同年4月，他在寫給美國熱帶醫學和衞生學會前主席羅塞爾（Phillip Russell）的郵件中明確表示，疫情爆發的源頭很可能是武漢病毒研究所實驗室，又同意中國政府不可信任。羅塞爾則回覆稱，鑑於病毒自然來源的證據遲遲難以獲得，以及中國政府採取一系列封鎖訊息的政策，甚至不惜因此而「可能謀殺兩名醫生」，以及更換該實驗室的負責人等，這一切都表明病毒來自實驗室。

據公開資料顯示，勒杜克從1986年起多次前往武漢訪問，又曾經參與對武漢病毒研究所實驗室數名高級安全專家與建築工程師的培訓工作。去年5月，他給英國媒體的一封聲明中表示，幾乎可以肯定病毒是自然來源，但如今他卻呼籲對該實驗室展開調查。