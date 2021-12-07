上海清算所前董事長　貪污受賄判囚11年

銀行間市場清算所股份有限公司（簡稱上海清算所）前黨委書記、董事長許臻涉嫌貪污受賄，利用職務上的便利侵吞公款。案件於周二（7日）早上在上海市第三中級人民法院作出一審判決，他共被判處11年有期徒刑，罰款130萬元（人民幣，下周，約160萬港元），另扣押在案的贓款500萬元（約612萬港元），沒收凍結的股票及孳息。

法院審理查明，被告許臻在2016年至2017年間，利用擔任上海清算所黨委書記、董事長的職務便利，擅自決定並指使下屬虛列個人收入、使用公款為其多繳個人所得稅，並依據地方政府獎勵政策，套取約216萬元（約265萬港元）公款。他亦在2005年至2015年間，利用擔任中國人民銀行支付結算司副司長、清算所籌備組組長、黨委書記、董事長的職務便利，為他人在幹部任用、招錄親友入職工作等方面提供幫助，並收受對方總值共530萬元（約650萬港元）的股票和金錢。

法院認為，許臻身為國家工作人員，利用職務便利侵吞公款，數額巨大，其行為已構成貪污罪；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，則構成受賄罪。鑑於他認罪認罰，到案後如實供述罪行，真誠悔罪，積極退贓，法院對他從輕處罰，作出上述判決。上海清算所是經財政部、中國人民銀行批准成立的旗下專業清算機構，為銀行間市場提供以中央對手淨額清算為主、直接或間接的本外幣清算服務。