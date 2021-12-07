美宣布外交抵制北京冬奧　華提出交涉

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一（6日）宣布，拜登政府將不會派出任何外交代表出席2022年北京冬季奧運會，以抗議中國在新疆侵犯人權。中國外交部發言人趙立堅周二（7日）回應稱，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制，另強調美方將為其錯誤行徑付出代價，「請大家拭目以待」。

普薩基表示，美方不會派任何官員出席北京冬奧及殘奧，白宮希望藉此對中方發出明確訊息，以示對中國侵犯人權、種族滅絕的行為表達不滿。而美國運動員仍可參加今屆賽事，但政府不會為比賽作出任何宣傳。

在北京，趙立堅批評美方嚴重違背奧林匹克憲章的體育運動政治中立原則，將政府官員出席與所謂「新疆人權問題」掛鈎，形容是顛倒黑白、錯上加錯的行為，其政治圖謀不得人心也注定失敗。他敦促美方停止將體育運動政治化，否則將損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作。

美國宣布抵制後，新西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）周二亦表示，不會派部長級的外交官員出席北京冬奧，但強調是基於新冠疫情不利人員出國才有此決定，與美國的表態無關。台灣的總統府發言人張惇涵同日表示，台方將考量各方面局勢發展後再作出適當應對，但強調會保障選手的參賽權利。