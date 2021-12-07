內地查辦逾4萬宗非法製售口罩案　罰款7.12億人民幣

新冠肺炎疫情在全球爆發將近兩年，口罩已成為民眾抗疫必需品。國家市場監管總局周二（7日）舉行新聞發布會，介紹加強口罩質量監管情況。當局由2020年至今，共查辦4.57萬宗非法製售口罩等防護用品案件，共罰款7.12億元（人民幣，下同，約8.16億港元），涉案貨值5.84億元（約7.06億港元），其中有1,033宗案件移送至公安機關。

市監總局質量監督司司長劉敏表示，自疫情發生以來，當局聚焦過濾、防護效果等關係關鍵指標，組織質量專項抽查，僅在去年年2月就防止36萬個不合格口罩流入市場。隨着疫情防控進入常態化，當局多次部署指導地方部門抽查生產企業，嚴防不合格產品流入市場。由去年至今，全國各級部門共計抽查7,938批次非醫用口罩產品。

除了上述抽查工作，國家藥監局將醫用口罩監管納入年度重點工作，大力加強質量安全監管，全面開展風險隱患排查。該局器械監管司副司長張琪在會上指出，根據官方投訴舉報平台反饋，去年接獲醫用口罩產品5,060宗的投訴，平均每月422宗，而在今年上半旬僅接獲245宗，平均每月41宗，反映醫用口罩質量狀況持續向好。