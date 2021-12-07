兩男結伴赴嵊州尋親　見家人後才知是親兄弟

內地山東籍男子許傳如和袁藍（化名），兩人雖不相識，但因同樣有尋親需求，在官方數據訊息調查比對後，發現其故鄉同樣位於浙江省紹興嵊州市，遂於日前結伴展開尋親之旅。未料他們在抵達當地與親人會面後才得知，雙方竟是血濃於水的親兄弟。

嵊州市警方周二（7日）通報，43歲的袁藍曾在3年前到當地尋親，但因當時訊息不全、技術未夠完善，最終無功而返。45歲的許男則在辦理農村獨生子女證件時，意外得知自己或來自浙江，遂向當地尋親組織提交身份訊息，並且進行血樣採集。

警方接獲線索後，聯合嵊州市公益志願者尋親協會，根據嵊州市登記在冊的尋親訊息比對，發現二人親人很大可能就是嵊州市三江街道缸窯村的喻姓家族。在協會幫助下，許、袁二人互加微信，並買了同一趟火車結伴踏上尋親的路。

經了解，許、袁的父母均已過世，家中還有4兄妹。警方對大哥喻志軍、二哥喻志亭等人進行採集血樣，根據DNA數據比對，確定許、袁與喻志軍等人均是親兄弟關係。原來，當年喻家因家庭條件差，父母忍痛將最年小的兩位弟弟送至山東，未料兩人最終一同回鄉。

許傳如表示，他不善言談且是第一次出遠門，幸好有袁藍一同照應，他初時以為對方只是比自己小兩歲的「同鄉」，在路上聊得甚是投緣，未料在在嵊州警方與尋親協會的牽線下，三方兄弟終正式重聚。