廣州再現疑似確診個案　全省停跨省團隊旅遊

內地新冠疫情持續升溫，繼廣州市白雲區日前出現確診病例後，該區周二（7日）晚再通報一宗疑似確診病例，患者上月近日完成14日隔離後檢測發現染疫。廣東省文旅廳同日通報，全省暫停跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

白雲區疫情防控指揮部通報，該名患者上月21日回國，自上海入境至周日（5日）完成14天隔離後返回廣州，翌日凌晨抵達白雲國際機場並在綠地雲央花園居家隔離。惟白雲區周二對其例行健康監測時，發現核酸檢測結果為染疫，當事人現已轉至醫院隔離觀察，當局另迅速按照疫情防控要求，在綠地雲央花園及周邊區域落實各項防控措施。

官媒周二報道指出，廣東省文旅廳日前已發出《關於暫停跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務的通知》，各地級以上市文化廣電旅遊體育局，各旅行社、在線旅遊企業需切實做好外防輸入及疫情擴散的工作，不得經營出入境及跨省團隊旅遊和「機票＋酒店」業務，暫停經營旅遊專列業務，嚴格控制旅遊團隊規模。

《通知》又提到，自本月3日起嚴格執行跨省旅遊「熔斷」機制，各旅行社及有關企業待全省全部為低風險地區後，可自行恢復經營跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，但不得組團前往中高風險地區旅遊，不得承接中高風險地區旅遊團隊，不得組織中高風險地區人員外出旅遊。

當局最後強調，各旅行社及有關旅遊企業要從嚴從緊、從細從實做好遊客招徠、組團、交通等各處環節的疫情防控工作，進一步加強風險研判，合理規劃線路，依法妥善處理團隊行程調整和遊客退團退費等事宜，加強在途團隊遊客疫情防控，強化遊客健康監測和安全管理。