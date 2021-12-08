13歲少女遭禁錮毆打迫賣淫　嫖客良心發現送回家

陝西省一名13歲少女小愛（化名）早前因學業壓力輟學，更離家出走到市內務工，惟遇人不淑慘遭禁錮毆打、強迫賣淫。但幸運的是，小愛遇上一名良心發現的嫖客，在得悉其狀況後於周日（5日）決定將小愛送回家，後者家人更立即報案求助。警方目前已拘捕10多名疑犯，他們涉嫌強迫多名未成年少女賣淫，當中有疑犯年僅16、17歲。

小愛的父親朱澤（化名）憶述，女兒今年下半年休學後表示想工作、體驗生活，他便允許她在女性友人家中暫住，女兒亦一直有定期致電父母報平安。惟至上月底，小愛突然透過陌生電話向他表示需要500元人民幣（約612港元），朱澤因怕女兒亂花費而拒絕。

小愛表示，當日好友的熟人提議她到西安市陪酒，聲稱有高薪厚祿；惟她抵達西安翌日，便被該熟人要求「接客」。她起初曾經拒絕，隨即被帶至一間小屋毆打，並被拍攝裸照威脅。小愛最終被迫屈服，多次在酒店賣淫；她曾向每名嫖客表示自己只有13歲，惟多人均無動終衷，照樣施暴。

連日來，小愛按照疑犯要求繼續向父母報平安，令後者一直未覺有異。至周日凌晨，朱澤突然收到陌生男子5次來電，接聽後竟然是女兒的求救。致電朱澤的嫖客大海（化名）表示，他當日借醉買春時見小愛面色有異，多番勸導下才問出她是被強迫賣淫。大海指自己是一名父親，見此決定暗中把小愛送回家。

朱澤與女兒重逢後立即報警，警方按小愛提供的供詞，同日前往多間民宿搜捕，帶走10多人調查。小愛曾向父親展示傷勢，可見她頭皮結痂、膝蓋泛青，衣服袖口處更有小量血漬。但小愛表示，衣服上的血漬來自另一名被打少女，因曾嘗試逃跑，傷勢更為嚴重。