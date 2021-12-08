傳內地多個省市公務員減薪　降幅最多達三成

內地多個省市的公務員，本月陸續表示收到減薪通知，幅度約兩至三成，最先影響範圍包括江蘇、浙江、廣東、福建、上海等省市。浙江一名公務員因年薪被降兩成半、約5萬元（人民幣，下同，約6.12萬港元）而在網上訴苦，豈料被更窮的網民鬧爆。

上述的浙江女公務員表示，杭州財政部門早前在未公布具體原因下，宣布裁減公務員績效福利，認為嚴重影響很多家庭生活；希望網民幫忙擴散消息，以形成輿論抗議。然而有網民計出女事主的年薪達20萬元（約24.5萬港元），遠較當地大部分民眾及外省公務員富裕，批評她身在福中不知福。其文章至周二（7日）已刪除。

此外，據指上海的派出所所長職級年薪，已由35萬元（約42.8萬港元）減至不足20萬元、科級公務員年薪由24萬元（約29.4萬港元）減至15萬元（約18.3萬港元）。爆料者形容減薪後，當地公務員家庭已供不起樓。

據了解，內地公務員薪酬分為固定薪金及績效福利；是次調整的績效福利與地方財政掛鈎。網民留言分析，內地疫情下經濟增長放緩，地方政府為開源節流，才決定降低公務員福利，估計其他省市即將跟隨。亦有人認為，受減薪影響的省市均是當下公務員待遇最好的地區，估計是與國家推進共同富裕有關。