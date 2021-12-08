接載偷渡者累46民警醫護隔離　男子判監1年半

廣西崇左市天等縣法院於周一（6日）對一宗運送他人偷越國（邊）境案件開庭審理並當庭宣判，被告黃某被判處1年半有期徒刑，並罰款5萬元人民幣（約6.2萬港元）。報道指，該縣檢察院僅用2天時間便完成提起公訴，對偷渡者和組織、協助、容留偷渡者的人士形成強大震懾。

案情指，今年10月被告黃某經人介紹，駕駛私家車到百色市靖西市一處山腳下，打算運送兩名偷渡進入中國境內的越南籍女子到南寧市隆安縣，當途經天等縣進城大道時被公安查獲。其中一名越南籍女子核酸檢測結果顯示受感染，導致民警、醫護等46人被集中隔離。

案件於本月1日由天等縣公安局移送天等縣檢察院審查起訴。承辦檢察官對黃某進行釋法說理和教育，黃某亦自願認罪悔罪，並簽署認罪認罰具結書。天等縣檢察院隨即按快速審查原則對黃某提起公訴，並向法院提出上述量刑和罰款建議。

檢察官指出，當前新冠疫情防控形勢依然嚴峻複雜，境外輸入風險持續增大。黃某明知是非法出入境者仍駕車予以運送的行為，不僅破壞出入國（邊）境的管理秩序，構成刑事犯罪，也給當地疫情防控及人民安全帶來風險和隱患，檢察機關對此「零容忍」並嚴厲打擊，絕不姑息。