新疆等地本月強降雪　可能引發雪災

內媒周二（7日）報道，國家減災委員會辦公室、應急管理部近日聯同多個部門，分析研判本月的全國自然災害風險形勢，認為風險接近往年同期水平。東北、新疆等局部地區強降雪可能引發雪災，西南地區存在階段性低溫雨雪冰凍災害風險，南北多地森林火險等級較高，華中和西南部分地區則有地質災害風險。

報道指，東北和西南等地存在寒潮大風引發低溫雨雪災害風險，料本月影響內地的冷空氣活動主要有4次，強度總體較弱。黑龍江中東部、吉林東部、四川西南部、雲南西部、西藏東南部等地的降水較往年多二至五成；北方地區要防範大風、低溫冷凍和雪災影響農牧業大棚、供水供電供暖等。受冷空氣影響，近海海域可能出現4米以上的災害性海浪過程5至6次，故要防範水上交通事故風險。

南北多地森林火險形勢則較嚴峻，料本月北京北部、河北北部、福建大部、廣東大部、廣西東部等地的部分時段森林火險等級為較高危險。雖然內地本月普遍進入地質災害低發期，但華中、西南部分地區仍有發生地質災害的可能，其中山地丘陵區仍需加強防範局部地區降水引發的滑坡、崩塌等風險。