知識網擅自收錄退休教授論文　賠逾70萬人民幣

由內地清華大學創立的知識共享平台「中國知網」，近日與89歲中南財經政法大學退休教授趙德馨發生侵權糾紛。前者因擅自收錄後者的100多篇論文遭提出訴訟，最後累計需賠償趙德馨70多萬元（人民幣，下同，約87萬港元）。

報道稱，趙德馨長期從事中國經濟史研究，1998年退休後筆耕不輟，2018年獲評第二屆「荊楚社科名家」榮譽稱號。周一他接受內媒訪問時，對自己創造的知識成果得不到尊重表示憤怒，中國知網擅自收錄他多篇文章，還通過電腦、手機傳播，讀者包括他自己下載要付費，他卻從沒拿到過一分錢稿費。

趙德馨撰寫的一份論文曾被中國知網收錄，去年12月30日，北京互聯網法院作出一審判決，被告中國知網的營運公司需賠償趙經濟損失和維權開支共3,334元（約4,140港元）。記者發現在曾刊發該論文的期刊上，寫有本刊已加入《中國學術期刊（光碟版）》（中國知網營運公司）、「中國期刊網」，著作權使用費與稿酬一次性給付。作者如不同意文章被收錄，可在來稿時書面說明。

法院認為，期刊的說明不具備訊息網絡傳播權許可使用的效力。另期刊通過稿約單方聲明，不足以證明從作者處取得了涉案作品訊息網絡傳播權授權及轉授權的權利。記者周一（6日）登入中國知網檢索系統，已找不到趙德馨的論文。