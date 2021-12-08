內地破非法製造槍枝案　繳99把槍3400發子彈

重慶市公安局兩分局近日分赴全國各地，共拘捕非法製造、持有、儲存槍枝違法疑犯84人，繳獲92把火槍支、7把氣槍，各式子彈共3,400發。

內媒周二（7日）從重慶市渝中區分局獲悉，今年以來，該分局派遣專人前赴四川和安徽全力偵辦案件，在當地警方的積極配合下，破獲44宗非法製造持有儲存槍枝案件，抓捕犯罪42人，繳獲42把火槍。

另重慶市九龍區分局為深化打擊整治槍爆違法犯罪，今年3月以來，集約刑偵、派出所等多名警力，分赴廣東、四川等省市，經過2個多月工作，共拘捕非法製造槍枝疑犯42人，繳獲50把火槍、7把氣槍、子彈2,500多發、鉛彈900多發。

九龍坡警方另通報，今年夏天，該局刑偵支隊發現綦江區某地有人通過網絡購買相關槍枝部件疑進行組裝。並於9月在綦江區將涉嫌非法製造槍枝的林姓疑犯逮捕歸案，並搜出1把非法改裝的射釘槍，以及射釘彈、鋼珠彈等物品。經查，林某於2019年在好奇心驅使下，在網上購買射釘器、無縫鋼管、頂管套、瞄准器等配件，並利用切割機、電焊機組裝成一支以火藥為動力發射鋼珠彈的射釘槍，用作打鳥娛樂。