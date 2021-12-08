火鍋店用餐老鼠從天而降　店方提免單換刪片

內地知名連鎖火鍋店「譚鴨血老火鍋」近日有食客用餐期間，竟有老鼠「從天而降」落在其身上，目擊者稱當時員工淡定掃走老鼠，並無解釋。事後目擊者將現場影片上網，卻接到自稱店員私訊要求刪片，又表示可以免收當日帳單，惟目擊者拒絕。

事發於湖北武漢漢街的譚鴨血老火鍋，拍片者劉女士上周六（4日）和友人正在店內用餐，突然一隻老鼠從天花板掉到旁邊一名食客身上，在場有食客被嚇得尖叫。過了約5分鐘，店長與該名客人協商「免單」後，食客便離開。

店長之後再拿汽水免費送給多枱食客，解釋老鼠是餐廳消毒殺死後掉下來的。但劉女士指老鼠掉下時還在動，認為店方解釋難令人信服。其後不少食客沒吃完便付款離開。劉女士另將影片在網上公開，卻接到店長私訊稱要求刪片，但她認為事關食品安全問題，不希望身邊人吃出問題，因而拒絕。

事件經發酵後，譚鴨血老火鍋於周一（6日）晚上在官方微博上發文致歉，表示近日涉事門店進行常規的鼠害消殺處理，事發後已第一時間處理，並全面排查和整改隱患。聲明又強調，當地監管部門已於周一進行專項檢查，未發現門店有食品安全衞生問題。