跟隨美國　澳洲不派官員出席北京冬奧

繼美國周一（6日）宣布不會派外交代表出席2022年北京冬季奧運會後，澳洲總理莫里森周三（8日）公開證實，該國政界人士和政府官員亦不會參加北京冬奧會。他表示，關注中國在新疆侵犯人權的行為，並提到中澳關係破裂亦是原因之一。中方已向美方提出嚴正交涉，暫未回應澳洲的決定。

莫里森表示，澳洲會跟隨美國外交抵制北京冬奧，故政府官員不會赴華出席相關活動，強調是基於國家利益作出的決定，但澳洲運動員仍會參賽。他提到：「在新疆侵犯人權的行為及澳洲一直提出的很多其他問題，如果能與中國政府就這些問題對話，我們非常愉快，這邊不會有任何障礙。」但他批評，中方一直不予澳方就這些問題舉行雙邊會談、改善關係的機會，故澳洲官員不參加北京冬奧也不足為奇。

除了美國和澳洲，新西蘭亦以疫情為由不派部長級的外交官員出席北京冬奧。中國外交部周二（7日）回應事件稱，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。日前傳出澳洲可能外交抵制北京冬奧時，中國外交部亦已表明，反對將體育運動和運動員濫用於任何政治或商業目的。