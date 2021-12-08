安倍再談台灣安全問題　稱北京或發動網攻

日本前首相安倍晉三上周表示，北京一旦武力攻台，日方不會坐視不理；其言論惹來陸方不滿，中國外交部急召日駐華大使提出交涉。安倍周二（7日）接受電視台訪問時，再次談及台灣安全問題，指摘大陸除軍事侵略外，還可以透過大規模網絡攻擊等間接方式，引發台灣內部混亂。

針對上周三（1日）向台灣智庫所作言論，安倍表示絕非要挑釁北京，不過近來大陸對台灣的軍事壓力升高是事實，例如早前4天內有149架次的解放軍軍機闖入台灣空域。他指出，紛爭大多數在雙方能力嚴重失衡或誤判對方的意志時發生，例如大陸可能會認為武統台灣並非難事、門檻不高，因此有必要提高這個門檻。

安倍又稱，日本與那國島距離台灣僅約100公里，假如大陸與台灣之間，或者包含美國在內發生緊急狀況的話，對日本而言至少已構成「重要影響事態」，因此他才會說台灣有事等同日本有事、美日同盟有事。他強調，對於大陸派大量軍機赴台，日本有必要展現意志防止事態升級，讓北京知道會有甚麼危險性。

被問日本會否倣效美國制訂《台灣關係法》時，安倍認日台關係比單純制訂一部法律來得更緊密，又指日台和和美國三方進行民間的安保對話，並將成果回饋政府，事實上很多事都在進行中，但不便透露內容。他又表示，現在日本最該做的就是協助台灣在國際社會發聲，例如參加世界衞生組織等。