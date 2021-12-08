美眾院通過7700億美元國防授權法案　促美台聯演

美國參眾兩院軍事委員會周二（7日）就2022財政年度的《國防授權法案》最終版本達成共識，總額高達7,700億美元（約6萬億港元），當中加入對抗中國大陸並支持台灣防衞的內容，包括涉款71億美元（約554億港元）的太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative）。眾議院當晚表決通過，待參議院通過後將交總統拜登簽署生效。

有關台灣方面，法案要求美國防長在2022年至2027年，每年向國會相關委員會遞交台灣防衞能力評估報告，評估透過知識產權轉移、共同開發或聯合生產等方式，協助台灣發展不對稱防衞能力，首份報告要在法案通過生效180天內提出。當中亦要求美國防長最遲明年2月15日前，必須向國會相關委員會提交關於加強美國國民警衞軍與台灣合作的可行性與適當性報告。

法案又提出讓美台軍隊建立更密切的文化和軍事聯繫，展開實地訓練與聯演，包括邀請台灣海軍參加明年的環太平洋軍演，令台灣能確保足夠的自衞能力；另促進美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，加強防衞計劃合作、提高兩地軍事力量的互操作性及台灣後備力量等。法案提到大陸在拉丁美洲與加勒比海的擴張情況，要注意陸方持續針對該區與台外交往來施壓；亦會禁止國防部門採購涉及新疆強迫勞動的產品。

根據法案美軍支出會增加2%，僱員加薪2.7%，另向烏克蘭提供3億美元（約23.4億港元）的安全援助經費，還有40億美元（約312億港元）的歐洲威懾倡議助歐抗俄，並斥1.5億美元（約11.7億港元）用於波羅的海安全合作。法案在眾議院以363票支持、70票反對獲得通過，參議院將於本周稍後表決。