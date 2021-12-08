內地打擊騙保　3年追回醫保基金共506億人民幣

國家醫保局和公安部周三（8日）召開打擊欺詐騙保專項整治工作情況通報會，指今年截至10月底，全國醫保部門共查出涉及假病人、假病情、假票據案件3,970宗，追回醫保相關資金1.4億元（人民幣，下同，約1.7億港元）。過去3年，國家醫保局共檢查定點醫藥機構約234萬家次，處理約100萬家次，累計追回醫保基金約506億元。

國家醫保局基金監管司司長蔣成嘉於會上表示，今年打擊欺詐騙保專項整治行動開展以來，多部門協調聯動，聚焦上述三假行為，截至10月底，暫停醫保服務協議142家、解除醫保服務協議61家、暫停參保人醫療費用聯網結算196人、移交公安司法機關536家（人）、移交紀檢監察機關76家（人）。

公安部刑偵局有關負責人通報，截至11月底，全國公安機關共打掉詐騙醫保基金犯罪團夥310個，捕獲疑犯4,124人，破獲詐騙醫保基金案件1,695宗，追繳醫保基金3.7億元（約4.5億港元）。目前，專項整治行動已決定延長至明年12月31日，醫保、公安兩部門將保持嚴打高壓態勢，堅決維護國家醫保基金安全。