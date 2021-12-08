台今增5宗輸入新冠　男子返台多月始確診釀恐慌

台灣周三（8日）公布新增5宗境外輸入確診病例，無新增本地或死亡病例。當地已連續33日本地零感染，惟日前公布1宗境外輸入個案，是來自尼加拉瓜的男子，患者早於10月底返台，因近日要再出境於是接受檢測後確診。有市民認為該男子應列作本地確診，批評台灣流行疫情指揮中心不應追求清零，而是要做好疫調。

指揮中心說明，新增境外輸入病例為3男、2女，年齡介乎20多至70多歲，分別自印尼、菲律賓及埃塞俄比亞入境。至今當地累計16,688人確診，當中848人病亡。

家住桃園市的6旬男子，曾接種2劑美國強生疫苗。他於10月29日自尼加拉瓜返台；到周日（5日）因有出境需要接受檢測顯示為無症狀感染，並通報為境外輸入個案。衞生部門追蹤患者8名接觸者當中，包括患者正就讀小學的孫女。該校家長反映，先前學校停課，但沒通知是有學童同住家人確診，擔心疫情會在校內爆發。此外，患者返台超過一個月，質疑病毒會否經已散播。

對此桃園衞生局回應稱，接獲確診消息後已作出進一步的防疫處理，因為患者是三代同堂，目前已讓家人隔離，經採檢均無感染。對患者的足迹也透過實名制追蹤確認，且評估患者CT值高，即病毒量低，沒有傳染疑慮，呼籲市民毋須恐慌。至於患者被列境外輸入個案，指揮中心解釋根據檢測結果，研判患者感染至少一個月，推測在境外已受感染，因而列作境外個案。