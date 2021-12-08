員工造神誇老闆擁「天眼」　官媒批畸形需警惕

上海美容公司文峰集團日前發表文章，吹捧該公司總裁陳浩為「神人」，擁有「天眼」、「掌握萬物之規律」。輿論嘲諷文章為「彩虹屁」，又揭該公司今年內被投訴近400次，屢遭當地消保委約談。官媒周三（8日）透過微信眾號發文批評，事件反映出畸形的企業文化，警惕防範企業以文化之名對員工施以精神控制。

陳浩的秘書白寅於周日（5日）在公司微信公眾號發表名為《秘書眼中的上海文峰美容美發集團總裁陳浩》的文章，形容陳浩是「首屈一指的三百六十行狀元大滿貫」。文章發表後引發關注，但隨即被刪除。內媒發現在該公司官網中，此類文章屢見不鮮，單是今年發布的20篇文章裏，包含讚揚陳浩的內容便佔一半以上。

有報道指，據上海市消保委的披露顯示，今年共受理對該公司相關投訴394宗，單計上半年便較去年同期增加1.2倍，當中很多消費者表示被誘導消費後要求退款不果。今年3月，該公司因專利披露與實際不符，被普陀區市監局罰款2萬元（人民幣，下同，約2.4萬港元）。去年3月，該公司聲稱該一款養護精華液「具有消炎殺菌，可抵抗病毒入侵呼吸道」，經楊浦市市監局調查為不實，最終被罰款50萬元（約61萬港元）。

官媒發文狠批，這種奉承方式違背科學規律、超出人的認知，離譜、失真、虛假。此類現象的蔓延，最終很容易演化為職場PUA。文章稱，員工與老闆的關係雖有上下級之分，但在人格上始終是平等的。文峰集團的員工對領導極盡吹捧，甚至將其「神化」，實質上扭曲了平等的僱傭關係。