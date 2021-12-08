警破兩宗特大偷渡案　拘近500名非法入境外籍人員

廣西出入境邊防檢查總站周二（7日）通報，當地公安與福建、廣東等地有關部門，日前接獲國家移民管理局下達的集中收網命令，組織2,000多名警力成功破獲兩宗特大組織偷渡案，連續查獲多批次非法入境者，拘捕486名外籍人員。

警方今年年初發現以林某和阮某為首的兩個外籍犯罪團夥，近日與內地不法分子互相勾結，組織多批毗鄰國家人員偷渡到中國非法務工。經查發現，團夥翻山越嶺、繞關避卡，將外籍人員非法帶入境內後，再以網約車、私家車分段送往廣東、福建等勞動密集型企業務工。

涉案團夥分工明確，作案手段隱蔽，有較強反偵查意識。但鑑於案情重大、涉案人員眾多，國家移民管理局將該案列為專案督辦。警方期間搗毀一處偷渡中轉據點，拘捕20名非法入境者，3名司機，並掌握外籍人員林某在福建遙控指揮的線索。

經過分析研判，全面掌握偷渡團夥的組織架構和犯罪證據後，當局於近日展開收網行動。辦案民警表示，涉案非法入境外籍人員偷渡到內地務工，同時受到境內外「蛇頭」層層盤剝，大量工作報酬被截取。當局下一步將持續保持打擊妨害國（邊）境管理違法犯罪高壓態勢，維護社會治安穩定。