深圳海關破粵港司機走私名錶案　涉額2億人民幣

深圳海關周二（7日）通報，當局日前在展開打擊「水客」走私專項聯合行動中，成功搗破3個走私團夥，涉案犯罪集團涉嫌僱傭粵港兩地牌貨車司機走私高檔手錶，涉案高達2億（人民幣，下同，約2.4億港元）。該案同時是深圳海關在近年查獲的有關案件中，現貨價值最高的一次打擊走私行動。

海關表示，高檔手錶體積小、價值高且便於攜帶，向來是走私團夥的「心頭好」。而今年上半年因新冠疫情，多個旅檢口岸調整通關服務，當局在口岸貨運通關現場，連續查獲多宗粵港兩地牌貨車司機夾帶手錶走私入境的案件，懷疑背後或隱藏一個完整的走私犯罪鏈條，遂成立專項行動小組深挖案件線索。

今年11月4日，緝私部門出動逾150名警力，分別在深圳、上海、湖北武漢等地同步查緝，成功將12名涉案目標疑犯拘捕歸案。另在現場查獲75隻名錶，品牌包括里查德米爾、百達翡麗、江詩丹頓等，初步核算價值高達近1億元人民幣（約1.2億港元）。其中上海據點搜獲1隻型號為RM56-01 PR05的里查德米爾品牌手錶，全球僅限量發行5隻，價值高達2,300萬元（約2,783萬港元），經訊問證實是經香港採購後走私入境。

經查，該走私網絡涵蓋國外採購攬貨、「水客」通關、境內銷售等多個環節。其中主犯付某等多個國內貨主團夥，分別在阿聯酋杜拜、瑞士等地訂購上述高檔手錶後再運至香港，由通關走私團夥僱傭「水客」、粵港兩地牌貨車司機，利用人身藏匿、夾藏等方式經深圳口岸走私入境，再交由以錢某為首的深圳攬貨團夥，通過郵寄等方式交付給國內貨主銷售牟利。