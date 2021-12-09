夫婦一氧化碳中毒亡　遺8子女無人照顧

江西省宜春市一對夫婦近日在洗澡期間一氧化碳中毒身亡，留下8名年齡由9個月大至12歲不等的孩子，孩子的伯父雖負起撫養責任，但亦難以承擔他們的所有生活費用，引起社會關注。當地政府日前承諾，將向每名孩子每月發送1,200元（人民幣，下同，約1,470港元）孤兒補貼，直至他們長大到18歲有謀生能力。

內媒周三（8日）報道，在袁州區竹亭鎮居住的夫婦身亡後，遺下6名女兒及2名兒子，排名第5的長子更有耳聾，最年幼的兒子則只是一名嬰兒。死去的父親任職貨車司機，妻子平時則負責在家照顧子女。事發後，孩子暫由其伯父伯母撫養，二人均不同意送養孩子，而孩子的65歲祖母則成為他們的監護人。

雖然政府承諾8人均可獲孤兒補貼，款項會交予監護人，多個部門亦向孩子送出2.6萬元（約3.2萬港元）慰問金。不過，即使內地近日已放寬生育政策至可養育3孩，但涉事家庭擁有8名孩子，亦引起網民關注，有人更質疑他們作為「超生」家庭，是否可領取官方發出的補貼。

當地村委幹部透露，夫婦在誕下第4名女兒時，政府已派員與他們商討，惟對方堅持繼續再生多4名子女，當時家庭經濟條件困難，後來父親任職司機後始有好轉。