加拿大外交抵制北京冬奧　中國提嚴正交涉

加拿大總理杜魯多周三（8日）宣布，加國會跟隨盟友步伐，外交抵制2022年北京冬季奧運會，以表達對中國人權的關注。

杜魯多在記者會上表示：「如同我們世界各地的夥伴一樣，我們對中國政府一再侵犯人權極其關切，這是我們今天宣布不會派任何外交代表參與北京冬奧和冬殘奧的原因。」杜魯多亦指，加拿大政府最近幾個月一直與盟國討論外交抵制北京冬奧，這不會影響加拿大運動員參賽。

中國駐加拿大使館發言人對此作出回應，指杜魯多公然誣稱中國存在「侵犯人權」，並以此為藉口不派外交代表出席北京冬奧，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

發言人指，加拿大政府對原住民犯下滔天罪行，國內系統性的種族歧視仍然十分嚴重，加方根本沒有資格在人權問題上充當「教師爺」，沒有資格對中方指手畫腳；加方應立即停止將體育運動政治化，並停止干擾破壞北京冬奧會的錯誤言行，否則只會自取其辱。

在加拿大宣布之前，美國、澳洲及英國已表明會外交抵制北京冬奧，中國外交部斥之為政治騷。而新西蘭亦以新冠疫情為由，不派部長級的外交官員出席北京冬奧。因此，這意味「五眼聯盟」國家都不會派外交代表或官員出席北京冬奧。