乘客撞毀地鐵牆磚　遭索賠1800元人民幣惹議

四川成都市有乘客因折疊電動滑板車撞毀了地鐵站牆壁上一片瓷磚，其後被通知要賠償1,800元（人民幣，下同，約2,240港元），事件傳到網上引發極大迴響。成都地鐵周二（7日）向內媒回應稱，是次維修複雜，共需4名工人完成；經維修人員向當事乘客說明後，對方亦對費用表示認可。

經內媒了解，事發於今年11月11日，事發地為成都地鐵8號線川大望江校區站C出口。據地鐵站一名保安人員憶述，涉事乘客是一名年輕女性，撞壞瓷磚的是一輛電動滑板車。事發當日，公司組織了車站工作人員和設施維修人員與當事乘客一同查看現場情況。

對於本次維修，成都地鐵解釋，更換新瓷磚前，先要拆除損壞瓷磚上方的瓷磚，而在過程中，有三塊瓷磚因被電子屏遮擋，因此也需拆除電子屏幕。另外，由於拆除上方瓷磚需由持證工作人員進行。另維修需時約4小時才能完成，為不影響車站正常運營，維修需於夜間停運後進行，而夜間維修普通人工費用300元（約370港元），3人合計900元（約1,110港元），另加一名專業人員費用400元（約500港元），人工安裝費用合計1,300元。至於瓷磚採購連運費為539元（約1,610港元）。

成都地鐵又表示，維修人員曾對乘客提出了乘客自行維修或委託他們維修兩種方案，最後乘客選擇委託維修人員進行維修。內媒周二到現場查看，發現瓷磚經已修好。