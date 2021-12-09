深圳橋底現黑煤氣交易　月售賺10萬人民幣

廣東省深圳市正全面實施燃氣「瓶改管」計劃，力爭在2023年底前全市將實現燃氣「清瓶」。然而，有當地不法團夥近期被揭從百公里外的惠州市充氣後，深夜在龍崗區某橋底內進行黑煤氣交易，每月獲利近10萬元（人民幣，下同，約12.4萬港元）。由於用來充裝黑煤氣的氣罐由於瓶身老舊且沒有檢查，安全成疑，極易引發事故。

內媒近日接獲市民投訴稱，在龍崗布吉文博路橋底，每逢深夜傳出搬運煤氣罐的聲音。經記者明查暗訪，發現該不法團夥從周邊城中村收集空煤氣罐後，凌晨驅車前往惠州市的「泰成燃氣有限公司」充裝煤氣，翌日再返回深圳，經由電單車、客貨車將充滿氣的煤氣罐運到城中村分銷。

報道指，貨車每天來回一趟，可替200個煤氣罐充氣。粗略估計，不法團夥每月銷售6,000罐煤氣，每罐售115元（約143港元），月銷售額約70萬元（約87萬港元）。這些黑煤氣的分銷點，多為經營桶裝水的商店或便利店，甚至有家庭。記者假扮買購買煤氣時發現，這些煤氣罐上的二維碼，無法用手機掃碼查取氣罐的訊息。有業內人士透露，二維碼有可能是偽造，以掩人耳目。

周二（7日）凌晨，內媒聯同布吉街道執法隊對涉案團伙突擊追查，現場查扣330個非法燃氣鋼瓶，並逮獲一名涉案疑犯，並移交公安機關處理。據了解，龍崗區吉華街今年以來已出動執法人員668人次，查處非法儲運銷售黑煤氣11宗，查扣黑煤氣73罐；布吉街道也累計出動執法人員644人次，查處非法燃氣鋼瓶811罐。

至於涉事的惠州泰成燃氣有限公司，其後證實惠城區黃洞村泰成燃氣公司站點未經公司同意，私自給來自深圳的車輛充裝煤氣約100罐。該公司周二（7日）發通報稱，已分別對該站站長、看更給予記過和額扣工資、獎金等處罰，並稱如再出現類似過失，情節嚴重將直接予以辭退。