國產阿茲海默症藥納入醫保　專家質疑藥效

國家醫保局日前公布，內地原創治療阿茲海默症（別稱早老性癡呆症）的新藥甘露特鈉膠囊（商品名「九期一」、GV-971）已被納入國家醫保藥品目錄。九期一藥效過往受到質疑，專家曾形容其功效似安慰劑。該藥目前僅在內地上市，計劃2025年後於海外註冊。

九期一研發生產企業綠谷（上海）醫藥科技有限公司表示，九期一產能可滿足每年約100萬患者用藥。藥物納入醫保後，費用將由每月3,580元（人民幣，下同，約4,399港元）降至1,184元（約1,455港元），令更多患者有望長期使用該藥物。中國科學院院士陳凱先指出，九期一研發方面是內地重大標誌性成果，納入醫保有助減緩整體社會和經濟負擔。

綠谷醫藥介紹，九期一透過重塑腸道菌群平衡，減少中樞炎症。在內地完成的3期臨床試驗結果顯示，九期一可明顯改善輕、中度阿茲海默症患者認知功能障礙。不過，香港大學統計與精算學系潘燊昌基金教授、系主任尹國聖去年曾撰文指出，九期一2期臨床試驗曾顯示藥物無顯著效用，與安慰劑無異。此外，九期一前年獲批准在內地上市以來，仍未有任何臨床試驗數據在文獻中發表。