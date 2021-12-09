紐報告：中美戰略競爭威脅印太安全　存在衝突風險

新西蘭政府周四（9日）發表《國防評估2021》報告，把中國與美國之間日益加劇的戰略競爭和氣候變化列為印太地區重大安全威脅，警告區內存在爆發衝突的風險。

報告表示，新西蘭視澳洲為唯一正式軍事盟友，情報同盟「五眼聯盟」成員美國、英國、加拿大則是重要國防夥伴，即使沒有公開衝突，戰略競爭會在太空、網絡等連串領域上演，威脅新西蘭及印太安全。

中國方面，報告認為中國崛起是中美戰略競爭主因，其他國家不同程度地牽涉其中，加上北京的擴張行為和軍事現代化進程，對印太構成重大威脅。中國經濟發展已超越外界預期，在優先發展經濟數十年後，現時更明確地追求軍事現代化，它的對外目標亦伴隨更強的民族主義色彩。北京終極目的是重塑國際體系，使之更配合中國管治模式及價值觀，並承認中國是全球領袖。同時，美國重回更積極的領導角色，俄羅斯等國則損害以規則為本的國際體系。

報告指出，戰略競爭會更多地在和平與戰爭之間的灰色地帶發生，該空間允許合作、競爭、對峙及衝突，造成不穩定性及軍事衝突認知，最具威脅的可能發展是與新西蘭價值不同的國家在太平洋建立軍事基地。因應戰略競爭加劇，新西蘭相信印太爆發衝突的風險真實，加上競爭國家增加區內軍事行動，提高戰術誤判觸發意外衝突的風險。