民主峰會今明舉行　台駐美代表籲支持台灣

美國總統拜登周四及周五（9及10日）主持召開「民主峰會」視像會議，於香港時間周四晚登場，全球110個國家及地區的領袖或代表出席，討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權3大主題，台灣將派駐美代表蕭美琴和行政院政務委員唐鳳出席。蕭美琴受訪呼籲國際社會，在中國大陸打壓下應支持台灣。

台外交部表示，唐鳳將代表台灣以預錄影片的方式發表聲明，並在分組討論擔任與談人，是少數受邀在民主峰會擔任與談人的代表。美國資深官員表示，台灣為領先民主政體，對峰會防範威權主義、打擊貪腐與促進人權目標可作出有意義承諾，並視台灣為防堵虛假訊息與新興技術使用的最佳實踐。該官員強調，台灣與會是基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報與對台六項保證指導下的「一個中國」政策。

蕭美琴接受日本放送協會訪問時表示，台灣與會將可分享台灣成功的民主經驗，證明大陸宣傳民主不適用於亞洲各國與香港是錯的。對於大陸打壓台灣的國際參與，她指大陸持續施壓排除台灣並不適當，台灣在國際場合有權派代表出席，應有權參與世界衞生組織等國際活動；強調台灣的持續存在對維持印太地區和平與穩定很重要，符合所有民主國家及地區的利益。她又支持美國因應人權問題禁止使用新疆生產的棉花，指民主國家不應把人工智能用於控制與監視。